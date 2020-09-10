الدفاع البيلاروسية تحذر مسؤولا أمريكيا من التدخل في شؤون البلاد

أشار رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع بجمهورية بيلاروسيا، اللواء أوليغ فوينوف، في اجتماع مع القائم بالأعمال الأمريكي جيفري جوك إلى عدم جواز التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع البيلاروسية: "الجانب البيلاروسي قدم المعلومات حول تطورات الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وأعرب عن قلقه من تصاعد التوتر في المنطقة والجولة المقبلة من سباق التسلح كما أشار إلى عدم جواز تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون إمكانية فرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس/ آب، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو - وحصل، فقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.