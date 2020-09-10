"سيغير حياة الكثيرين"... ميسي يعلق على تعاونه مع شركة إسرائيلية

علق نجم نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، على تعاونه مع شركة "أوركام" الإسرائيلية.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، نقلت من خلالها تعليق النجم الأرجنتيني على تعاونه مع الشركة.

بعد أن أصبح ليونيل ميسي سفيرا لشركة التكنولوجيا الإسرائيلية "أوركام" التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من العمى وضعف البصر، فال النجم الأرجنتيني: "أنا فخور بأن أكون سفير الشركة. جهاز الشركة سيغير حياة الكثير من الناس"

تصوير: OrCam pic.twitter.com/U1ZjEFKX5C — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 10, 2020

وقال ليونيل ميسي: "أنا فخور بأن أكون سفير الشركة. جهاز الشركة سيغير حياة الكثير من الناس".

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن "نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" للتكنولوجيا، مشيرة إلى أن ميسي سوف "يساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم".

تعاون تاريخي.. نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية ويساعد الشركة على توزيع الإبتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم. يلتقي ميسي بمكفوفين ويمنحهم جهاز OrCam MyEye وهو حل تكنولوجي صنعته الشركة. تصوير: OrCam pic.twitter.com/pPnoWzcIYT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 9, 2020

وقالت إن ميسي سوف يلتقي بمكفوفين و"يمنحهم جهاز OrCam MyEye وهو حل تكنولوجي صنعته الشركة".