"دعت بروكسل إلى فرض عقوبات"... اليونان توجه رسالة واضحة إلى تركيا

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتييس، اليوم الخميس، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا ما أصرت على مواصلة سلوكها غير الشرعي في شرق المتوسط.

بروكسل - سبوتنيك. وقال فارفيتسيوتييس، في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي: "ينبغي إنهاء التوترات فورا. يجب على جميع السفن التركية المغادرة على الفور... وإذا أصرت تركيا مواصلة مسارها الحالي، لن يظل أمامنا غير اتخاذ إجراءات ذكية وفعالة ضد تركيا، علينا إيصال رسالة واضحة من خلال العقوبات، بأن الاتحاد الأوروبي عازم في الحفاظ على الأمن في محيطة المباشر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وأنه لا مكان للتصرفات الاستفزازية وغير الشرعية".

وفي مقال رأي نُشر اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط".

يذكر أن اليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة، وأرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة يقول كلا البلدين إنها تابعة له.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب التوتر المتصاعد مع اليونان في شرق المتوسط.

ورغم مطالبات فرنسية ويونانية بفرض العقوبات إلا أن دولاً في الاتحاد الأوروبي ترى أهمية الحوار مع تركيا بدلاً من فرض العقوبات.