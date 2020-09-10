اليابان والهند توقعان اتفاقية عسكرية

وقعت اليابان اتفاقية تعاون عسكري مع الهند تنص على تبادل الخدمات واللوجستيات خلال التدريبات، التي تشارك فيها القوات المسلحة للبلدين وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

طوكيو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تحدد الشروط الإطارية للمساعدة المتبادلة للقوات المسلحة لليابان والهند عند المشاركة في القضاء على عواقب أي كوارث، بما في ذلك وعلى أراضي دول ثالثة، لحماية الأفراد وضمان الإجلاء من الخارج، وتنسيق الأنشطة المخطط لها، مثل تبادل زيارات السفن أو الطائرات.

ووفقًا لوكالة كيودو، تم التخطيط للتوقيع على مثل هذه الاتفاقية في ديسمبر/ كانون الأول 2019 خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، المخطط لها أنداك إلى الهند، إلا أنه تم إلغاء الزيارة بسبب الاحتجاجات المحلية.

وأجرى آبي محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أشارا إلى أن الاتفاقية العسكرية الموقعة في 9 سبتمبر/ أيلول، ستسمح بإنشاء "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

يذكر أن اليابان وقعت سابقا اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا.