الصين تعلن عن الدول التي تحصل على لقاحها المرتقب ضد "كوفيد-19"

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اجتماع لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو، إنه بعد تطوير لقاح ضد "كوفيد-19" فإن الصين مستعدة لتقديمه إلى واحدة من أولى الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال وانغ يي، اليوم الخميس: "من الضروري التوحد والمشاركة في مكافحة وباء الفيروس التاجي. إن الجانب الصيني مستعد بعد الانتهاء من تطوير لقاح ضد كوفيد -19 وبدء تطبيقه للنظر في احتياجات دول منظمة شنغهاي للتعاون كأولوية".

وأضاف الوزير الصيني أنه من الضروري تعزيز التعاون في قطاع الصحة وبذل كل جهد ممكن لضمان إنهاء الوباء في أسرع وقت ممكن.

وتابع الوزير: "من الضروري مساعدة المجتمع الدولي على التعاون في مكافحة الوباء، ومعارضة تسييس الوباء".

وأردف أنه يتعين على الدول أيضًا دعم دور منظمة الصحة العالمية والمساعدة في بناء نظام صحي مشترك.