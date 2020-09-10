ترامب: كيم جونغ أون يتمتع بصحة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتمتع بصحة جيدة.

وكتب ترامب على تويتر: "كيم جونغ أون بصحة جيدة. لا تستخفوا به أبدا".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020

وفي آب / أغسطس الماضي، قال ترامب، متحدثًا إلى الناخبين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع كيم جونغ أون.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية، في نيسان / أبريل الماضي، أن الزعيم الكوري الشمالي توفي أو كان في حالة "غيبوبة". بعد ذلك، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، الأنباء عن وفاة زعيم كوريا الديمقراطية.

ومن جانبه قال وزير التوحيد الوطني لكوريا الجنوبية كانغ يونغ تشول إن المنشورات حول وفاة كيم جونغ أون "مزيفة".