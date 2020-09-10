الاتحاد الأوروبي يمدد لستة أشهر العقوبات الفردية ضد روسيا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الاتحاد مدد لـ6 أشهر، حتى منتصف مارس/آذار 2021، العقوبات الفردية ضد روسيا بسبب تهديد وحدة أراضي أوكرانيا.

وقال المجلس: "قرر المجلس، اليوم الخميس، تمديد العقوبات لمدة 6 أشهر أخرى - حتى 15 مارس 2021، ضد الأفراد والمنظمات التي تستمر في تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وتشمل العقوبات قيودا على السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي الذي سيستمر في التطبيق على 175 فردًا و44 منظمة.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك والولايات المتحدة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.