غوتيريش: يجب جمع 35 مليار دولار لتمويل برنامج منظمة الصحة للقاحات كورونا

دعت الأمم المتحدة إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 مليارا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من كورونا في أنحاء العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات عبر الإنترنت لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج، اليوم الخميس: "نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير... هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ. دون ضخ 15 مليارا في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتبارا من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليا".

ووصفه غوتيريش أن إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج، الذي بلغ حتى الآن ثلاثة مليارات دولار "تمويل أولي زهيد" لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية ويشكل أقل من عشرة بالمئة مما تحتاجه للبرنامج الذي يسمى اختصارا (آكت) في إشارة للأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من كوفيد-19.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن شحن اللقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عبر شتى أنحاء العالم، سيكون "أكبر تحد في مجال النقل على الإطلاق".

وذكرت وكالة "bbc"، مساء اليوم الخميس، أن تلك العملية ستحتاج الاستعانة بما يعادل 8000 طائرة من طراز بوينغ 747 العملاق، وأنه رغم عدم وجود لقاح للفيروس حتى الآن، لكن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعمل بالفعل مع شركات طيران ومطارات وهيئات صحية دولية وشركات أدوية، لوضع خطة لإقامة جسر جوي عالمي.