أمريكا تسعى لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية على أي مستوى

أعلن قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال روبرت أبرامز، اليوم الخميس، أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية حالياً هادئ، وتسعى الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية على أي مستوى، بما في ذلك وبمشاركة كوريا الجنوبية.

موسكو- سبوتنيك. وقال أبرامز، متحدثا خلال مؤتمر عبر الفيديو في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن: "مقارنة بالسنوات السابقة، هناك انخفاض في التوتر... بشكل عام، الوضع الآن هادئ تمامًا. الهدف الرئيسي اليوم - آمل أن نتحرك نحوه، استئناف المفاوضات على أي مستوى، سواء على المستوى بين الكوريتين، أو على المستوى بين أمريكا و كوريا الشمالية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل توليه مهامه في كانون الثاني/يناير 2017، عن عزمه حل المشاكل في العلاقات مع كوريا الشمالية. وتم عقد الاجتماع الأول بين ترامب وزعيم كوريا الشمالي كيم جونغ أون، اللذين اتفقا على إجراءات لتطبيع العلاقات ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، في سنغافورة يوم 12 حزيران/يونيو 2018. وانتهى لقاؤهما الثاني في هانوي في شباط/فبراير 2019 دون نتائج، وبالإضافة إلى ذلك، التقيا في وقت لاحق لفترة وجيزة على حدود الكوريتين. ثم أصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدمه أراضي كوريا الشمالية من أراضي كوريا الجنوبية.

ومنذ ذلك الحين، تم تجميد الحوار بين البلدين.