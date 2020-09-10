انتهاء اجتماع عسكري رفيع المستوى بين تركيا واليونان بوساطة "الناتو"

أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، بعد مباحثات حول تدابير منع التدخلات المحتملة للعناصر العسكرية في شرق المتوسط.

أنطاكيا-. وقال بيان للدفاع التركية، مساء اليوم، إنه تم "الانتهاء من الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني في مقر الناتو... والاجتماع التالي سيعقد خلال الأيام المقبلة".

وأضاف البيان: "الاجتماع بحث التدابير لمنع التدخلات المحتملة للعناصر العسكرية... وإجراءات الفصل في شرق المتوسط".

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، استعداد بلاده للتفاوض دون شروط مع اليونان وقبرص حول الأزمة في شرق المتوسط، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن تصرفات أثينا الفردية وتوقيعها اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر سببًا في الصراعات الحالية.

وقال جاويش أوغلو، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، لمناقشة تطورات الوضع في البحر المتوسط، اليوم الخميس: إن "تركيا مستعدة للانخراط في المفاوضات ولخفض التصعيد ونحن نعتقد أن الحوار والمصالح المشتركة هي الأهم في علاقتنا".