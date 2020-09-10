كورونا...السياسة الوبائية لنتنياهو تضع إسرائيل على حافة الانهيار

بدأ الوضع مع انتشار فيروس كورونا في إسرائيل يخرج أكثر فأكثر عن سيطرة وزارة الصحة، خاصة في المناطق العربية واليهود الأرثوذكس.

ويرى خبراء أن نتنياهو بدأ يفقد شعبيته بشكل كبير، رغم اتفاق السلام الأخير مع الإمارات.

علق خبراء في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" عن استمرار فشل سياسات نتنياهو في السيطرة على كورونا، ولماذا يصمت بيني غانتس، البديل الرسمي لنتنياهو كرئيس للوزراء؟

فشل سياسة نتنياهو

في 30 أغسطس/آب، وافق أعضاء اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا على الخطة الوبائية، والتي أطلق عليها اسم "إشارة المرور"، حيث تقسيم البلاد إلى 250 منطقة (بلدية)، وتصدر وزارة الصحة كل 14 يومًا اعتمادًا على إحصاءات زيادة الإصابات في كل منطقة.

أعدت وزارة الصحة قائمة بالمناطق "الحمراء" الأولى التي سيتم إغلاقها: لم يكن هناك سوى مناطق عربية والحريديم.

الأرثوذكس لم يعجبهم الحجر المنزلي وعارضوا بشدة قرار الحكومة.

في 8 سبتمبر/أيلول، تم فرض حظر تجول ليلي حصريًا هناك. تستجيب المناطق العربية بهدوء نسبي لإجراءات الحجر الصحي، على الرغم من مطالبة العديد من حفلات الزفاف العربية بالتفريق في الليلة الأولى، فيما يرفض الحريديون الامتثال لإجراءات الحجر الصحي.

في غضون ذلك، خلال الأسبوع الماضي، احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في العالم من حيث زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا: وفقًا لوزارة الصحة، تم اكتشاف 3499 حالة إصابة جديدة في الماضي. معدلات النمو في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة خطيرة للغاية. في الوقت نفسه، يخشى المجتمع من حدوث زيادة أكبر في الإصابة في الأسابيع 2-3 القادمة من الأعياد (روش هشانا، والذي يصادف هذا العام في 18 سبتمبر).

الجزء العلماني من الإسرائيليين غير راضٍ للغاية عن هذا الوضع: فقد بدأ المجتمع بالفعل يتحدث عن إمكانية إدخال حجر صحي كلي جديد في جميع أنحاء البلاد، وربما حتى خلال فترة الأعياد، إذا لم ينخفض ​​معدل النمو.

ويرى عضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسن كنعان، أن الإسرائيليين غير راضين للغاية عن الإجراءات المتخذة "استطلاعات الرأي أشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في مواجهة وباء كورونا، وهذا ما أدى إلى هبوط أسهمه الانتخابية كثيرًا، وهذا واضحًا في عدد المقاعد التي تقلصت من 41 مقعدًا إلى 31، وهذا يدل على أن الجمهور العام في إسرائيل غير راض على معالجة الحكومة للوباء، وخضوعه لليهود المتدينين".

ويعتقد المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان أن تفشي فيروس كورونا يهدد بفرض الحجر الصحي على الدولة بأكملها خلال عطلة رأس السنة الجديدة، إذا استمرت الحكومة في اتخاذ إجراءات نصف "نتنياهو استجاب لضغوط هذه الأحزاب، وبدلا من فرض قيود مشددة، فرض إغلاق ليلي فقط على 40 قرية ومدينة، وهذا الأمر أيضا لم يروق للسكان المتدينين، والذين أعلنوا أنهم لن ينصاعوا لهذه القرارات. في الأيام الأخيرة زاد تفشي وباء كورونا في إسرائيل، وهذا ربما سيؤدي بالضرورة إلى قرارات الإغلاق التام، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بحلول عيد رأس السنة اليهودية. الشارع غير راض من اتخاذ القرارات، ولا يثق بتلك المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا".

ومن بين السياسيين، كان أول من أعرب عن سخطه زعيم حزب "بيتنا - إسرائيل" أفيغدور ليبرمان. ودعا المواطنين إلى التجاهل العلني للإجراءات المضادة للفيروسات، التي اتخذتها الدولة "كما يسمح بها الأرثوذكس". تسبب تصريح زعيم الحزب اليميني المتطرف في مناقشات جادة: دخل معه أحد أكثر ممثلي اليهود الأرثوذكس المتشددين نفوذاً في السياسة، وزير الداخلية آري درعي، في جدل.

وقال في تغريدة على "تويتر": "لا تستمع إلى ليبرمان، لا تخاطر بحياتك وحياة أحبائك، فيروس كورونا لا يميز بين العلماني والمتدين والمتدينين - علينا جميعًا أن نطيع".

והנה התרגום לעברית לפניה שלי ברוסית לעולים מחבר העמים:

אני פונה אליכם מעומק הלב: אל תקשיבו לליברמן ואל תסכנו את החיים שלכם ושל היקרים לכם. הקורונה אינה מבחינה בין חילונים, דתיים וחרדים. כולנו חייבים להישמע להנחיות. ליברמן, מנדטים זה לא הכל בחיים, חיי אדם הם מעל הפולטיקה. חזור בך! — אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) September 7, 2020

سكان المدن الإسرائيلية وممثلو البلديات، بدورهم يهددون بالرد بـ "أعمال عصيان واسعة النطاق" إذا استمرت الحكومة في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الكاملة خلال الأعياد. وكان أول من عبر عن هذا الموقف علانية هو رئيس بلدية بني براك، أبراهام روبنشتاين - معه تضامناً مع مكاتب رئيس بلدية تل أبيب وعرب طيبة، والعديد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية الأخرى.

من ناحية أخرى، يعد الإسرائيليون بمظاهرات واحتجاجات حاشدة ردًا على الإجراءات الحكومية.

أين أنت يا بني؟

في ظل الظروف الحالية، لا يسع المرء إلا أن يطرح السؤال: لماذا استبدال نتنياهو كرئيس للوزراء، وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، يصمت على مدار الأيام الماضية من المعارك الجادة حول إجراءات الحجر الصحي ومحاولات الحكومة للمناورة بين المتدينين المتطرفين والعلمانيين، ربما تحدث جميع السياسيين الرئيسيين - لكن ليس هو. لماذا؟

يعتقد إيلي نيسان أن صمت غانتس وحزبه كاحول لافان في الوقت الحالي هو المناورة الأكثر نجاحًا، حيث يسمح لهم بتحويل التصنيفات المتدنية بسرعة لليكود وزعيم الحزب لصالحهم.

وقال: "غانتس يستغل الوضع القائم، بحيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ربما سيحصد أكثر من 20 مقعدًا، بسبب عدم انضمامه إلى الحكومة برئاسة نتنياهو، فهو الآن يوجه الانتقادات لجانب نتنياهو وأنه فشل في كل مساعيه ومحاولاته لخفض عدد المصابين بالجائحة. في النهاية غانتس له حسابات شخصية أيضا، وفي الانتخابات القادمة لن يوصي أمام رئيس الدولة أن يكون رئيسًا للوزراء وسيقوم بالتوصية على نفسه فقط".

يوافق هذا الرأي دميتري مارياسيس، رئيس قسم دراسة إسرائيل والمجتمعات اليهودية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إذ يعتقد أن شريك الحكومة في الائتلاف يمنح نتنياهو الفرصة لارتكاب المزيد من الأخطاء.

الوضعية تعقدت

"ربما يظل صامتًا بسبب شروط أو اتفاقات مع الليكود وبنيامين نتنياهو - لا يمكن استبعاد ذلك في الائتلاف أيضًا. لكن يبدو لي أكثر أن غانتس يمنح ببساطة رئيس الوزراء الحالي الفرصة لارتكاب أكبر عدد ممكن من الأخطاء. بعد ذلك سيكون من الأسهل على كاهول لابان وغانتس شخصيًا استعادة شعبيتهما بين الإسرائيليين، وسيصبح الليكود، في حالة الفشل النهائي لسياسة نتنياهو، أكثر ملاء".

في 8 سبتمبر، ذهب رئيس لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا، روني جامزو (هو الذي أصبح هو صاحب خطة إشارة المرور الأصلية)، ووزير الصحة جوليوس إدلشتاين ونائب الوزير يوآف كيش إلى الحجر الصحي.

في اليوم العاشر، ذهب رئيس حزب "بيتنا إسرائيل" ، أفيغدور ليبرمان، إلى الحجر الصحي- الذي دعا إلى تجاهل إجراءات الحكومة المضادة للفيروس.