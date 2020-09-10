فرنسا تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الوباء في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" خلال الـ24 الساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي يتم تسجيله منذ تفشي الوباء.

باريس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي، اليوم الخميس، إنه "تم تسجيل 9843 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بداية الوباء إلى 353944".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 19 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا ليصل إجمالي المتوفين إلى 30813".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد بؤر انتشار الوباء ارتفع ليصل إلى 692 بؤرة ناشطة، بعد رصد 71 بؤرة جديدة خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وتشهد فرنسا منذ قرابة شهر ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين ما دفع السلطات لتشديد الإجراءات الصحية.

وأعادت فرنسا فرض القيود، ووضعت 7 مناطق على القائمة الحمراء، بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بكوفيد 19.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء جلسته البرلمانية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعدما دخلت ضمن المناطق الحمراء.