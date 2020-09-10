رئيس وزراء اليونان: الحوار مع تركيا مشروط بوقف تصرفاتها الأحادية في المتوسط

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن الحوار مع تركيا مشروط بوقف أنقرة تصرفاتها أحادية الجانب وأن تحترم القانون الدولي.

باريس - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس، في كلمة خلال قمة دول المتوسط الأوروبية، إنه "إذا كانت تركيا تريد حوارا صريحا مع اليونان يجب أن تتوقف عن تصرفاتها الأحادية الجانب وأن تحترم القانون الدولي بشكل كامل وليس بشكل جزئ".

يذكر أن اليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة، وأرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة يقول كلا البلدين إنها تابعة له.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب التوتر المتصاعد مع اليونان في شرق المتوسط.

ورغم مطالبات فرنسية ويونانية بفرض العقوبات إلا أن دولاً في الاتحاد الأوروبي ترى أهمية الحوار مع تركيا بدلاً من فرض العقوبات.