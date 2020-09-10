ترامب: بايدن يستغل كورونا لتحقيق مكاسب سياسية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن منافسه في انتخابات الرئاسة، جو بايدن، من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وجاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال الرئيس الأمريكي في المؤتمر: "تعمل الإدارة الأمريكية بجهد من أجل إعادة الأنشطة الرياضية، التي توقفت بسبب كورونا".

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/T1BSF0zNZv — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2020

​وأردف ترامب، قائلا: "إغلاق المدارس بسبب إجراءات مواجهة كورونا، يسبب ضرارا كبيرا، ويجب إعادة فتحها".

ترامب قال سابقًا إن لقاحًا ضد الفيروس سيكون جاهزًا في وقت قياسي، ربما قبل الانتخابات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الضغط السياسي قد يؤدي إلى لإنتاج وتوزيع اللقاح قبل التأكد من سلامة استخدامه.

وبحسب وكالة "رويترز"، جاءت تصريحات ترامب، بعدما اتهم جو بايدن، الرئيس الأمريكي بتعريض الأرواح للخطر في تعامله مع جائحة فيروس كورونا، كما تأتي مع اقتراب عدد الوفيات من الفيروس من 190 ألفًا في الولايات المتحدة.