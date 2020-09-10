ترامب يرشح سفيرا جديدا للولايات المتحدة في أفغانستان

قرر الرئيس دونالد ترامب، ترشيح خبير السياسة الخارجية، وليام روجر، ليكون سفير الولايات المتحدة المقبل في أفغانستان، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة.

واشنطن – سبوتنيك. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض المسؤولين الأمريكيين ينظرون إلى قرار اختيار روجر على أنه علامة على رغبة ترامب في ضمان سحب القوات من أفغانستان بسرعة.

وكتب روجر، في مقال نشرته صحيفة "ذا ناشيونال إنترست"، في شهر مايو/أيار الماضي، أن ترامب خلص بشكل صحيح إلى أن "الانسحاب الكامل والسريع" للقوات الأمريكية أمر حتمي.

وقال البيان من البيت الأبيض: "اليوم، أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه على ترشيح الشخص التالي لمنصب رئيسي في إدارته: ويليام روجر، من فرجينيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية".

ويعمل روجر كنائب رئيس للبحوث والسياسة في معهد تشارلز كوخ ونائب الرئيس للسياسة الخارجية في مؤسسة "ستاند توجيذر"، حسبما قال البيت الأبيض.

في الماضي، شغل مناصب في عدة جامعات وعمل في مجالس إدارة غير ربحية، بما في ذلك مجلس إدارة مركز المصلحة الوطنية والمجلس الاستشاري لمشروع الشرطة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك.

روجر هو أيضا من قدامى المحاربين في حرب أفغانستان وضابط في احتياطي البحرية الأمريكية، حسبما جاء في البيان.

يوم الثلاثاء، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ترامب سيعلن عن تقليص الوجود العسكري في أفغانستان في الأيام المقبلة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي إنه يريد خفض مستوى القوات في أفغانستان إلى 4000 بحلول يوم الانتخابات الأمريكية، 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقعت الولايات المتحدة اتفاق سلام مع طالبان في فبراير/شباط، ينص على فترة انسحاب مرحلي للقوات مدتها 14 شهرًا ووقفًا لإطلاق النار بين الجانبين، مما ينهي فعليًا المواجهة التي بدأت في عام 2001.

كما نصت الاتفاقية بين الولايات المتحدة وطالبان على إطلاق سراح متبادل للسجناء، بين إدارة كابول وطالبان، وبداية المحادثات بين الأفغان.