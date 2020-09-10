ترمب: لا تمديد لمهلة وقف "تيك توك" في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لن يمدد الموعد النهائي المحدد لشركة "بايت دانس" الصينية لبيع أصول تطبيق الفيديو القصير الشهير تيك توك في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته متوجها إلى ميشيغان "إما سيُغلق أو سيبيعونه"، مضيفا: "لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لتيك توك".

Trump dice que no ampliará el plazo para que la empresa china propietaria de TikTok venda las operaciones en Estados Unidos a una empresa local. Es decir: o venden antes del 15 de septiembre o la aplicación no podrá operar en este país.pic.twitter.com/6UnhRmmSV5 — Bricio Segovia (@briciosegovia) September 10, 2020

يشار إلى أن تطبيق "تيك توك"، أعلن السبت، أنه سيتحدى قرار ترامب بشأن حظر التطبيق بعد مزاعم لكونه يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، في المحكمة.

وقالت الشركة في بيان، "لضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا ومستخدمينا معاملة عادلة، ليس لدينا خيار سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي".

ونفت إدارة تطبيق مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن الشبكة الاجتماعية تنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى السلطات الصينية.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يطالب شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، بالتخلي عن جميع بيانات مستخدميها الأمريكيين في غضون 90 يوما.