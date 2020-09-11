ممثل روسيا في الأمم المتحدة: موسكو مهتمة أكثر من غيرها لمعرفة ما حدث لنافالني

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا مهتمة أكثر من غيرها لمعرفة ما حدث للمدون اليكسي نافالني.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص للأسلحة الكيماوية في سوريا: "لم يكن لدينا أي وهم بإثارة دولا معينة قضية اليكسي نافالني، على الرغم من حقيقة أنه لا علاقة لهذه المسالة بمناقشات اليوم".

وشدد نيبينزيا على أن روسيا "الطرف الأكثر اهتماما لمعرفة ما حدث مع المدون اليكسي نافالني".

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية.

ويخضع نافالني حاليا للعلاج في عيادة" شاريتيه" في برلين.وبناء على نتائج الفحوصات، قال أطباء أومسك إن التشخيص الرئيسي هو اضطراب الأيض، والذي تسبب في حدوث تغيير حاد في نسبة السكر في الدم.

ولم يتضح بعد سبب ذلك، لكن وفقا لأطباء في أومسك، لم يتم العثور على سموم في دم نافالني وبوله.

بعد ذلك، تم نقل المعارض بالطائرة إلى ألمانيا، حيث يخضع للعلاج في مستشفى "شاريته" العريق. وفي 2 أيلول/سبتمبر الحالي، أعلنت الحكومة الالمانية، نقلا عن أطباء عسكريين، أن نافالني قد تسمم بمادة من فئة المواد الحربية السامة "نوفيتشوك".

وفي هذا الصدد، أعلن الكرملين أن برلين لم تبلغ موسكو باستنتاجاتها، وأكدت الخارجية الروسية أن روسيا تنتظر ردا من ألمانيا على طلب رسمي بشأن هذا الوضع.