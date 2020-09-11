نيجيريا... اختطاف 10 أشخاص قرب أبوجا

أعلنت الشرطة النجيرية، أمس الخميس، أن مسلحين اختطفوا عشرة أشخاص من منطقة خارج العاصمة أبوجا، مشيرة إلى أنها تمكنت من تحرير خمسة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، انجوغوري مانزاه، في بيان، إن قواته تبحث عن الضحايا المتبقيين بعد الهجوم الذي وقع في تونغان ماجي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما يصل إلى 20 شخصا يحتمل أن يكونوا خطفوا بعد أن اقتحم المسلحون القرية المتاخمة لحدود العاصمة الفدرالية.

وأوضحت، نقلا عن شهود عيان، أن المسلحين داهموا المنازل وسرقوا المقتنيات الثمينة قبل أن يفروا رفقة الضحايا.