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    اتفاق جديد بين الهند والصين حول المناطق الحدودية والتصعيد بين البلدين

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    اتفقت الهند والصين على حماية الاتفاقيات الحدودية القائمة والالتزام بها، فضلا عن تجنب تصعيد التوترات، وجاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع جرى بين وزيري خارجية البلدين في موسكو على هامش أعمال قمة شنغهاي للتعاون.

    بكين - سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها الرسمي: أن "الوزيران يعتبران أنه يتعين على الطرفان (الهند والصين) الالتزام الصارم بالاتفاقيات والأحكام القائمة حاليا بشأن قضايا الحدود، وحماية السلام والهدوء في المنطقة، وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع".

    تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود هنديون/ الجيش الهندي في محيط سريناغار، شباط/ فبراير 2019
    © AP Photo / Mukhtar Khan
    الجيش الهندي يصدر بيانا بشأن اشتباكات جديدة مع قوات صينية على الحدود

    وتفاقم الوضع في منطقة لداخ المتاخمة للهند والصين في أوائل شهر أيار/مايو الماضي، عندما وقع عدد من النزاعات بين عسكريي البلدين في منطقة بحيرة "بانغونغ تسو" الجبلية العالية. بعد ذلك، عزز كلا البلدين وجودهما العسكري على خط السيطرة الفعلية، الذي يحل محل الحدود في لداخ.

    وبدأت جولة جديدة من التوتر بعد الاشتباك بين الجيشين الصيني والهندي، في وادي جالوان المرتفع في منطقة لداخ في مساء يوم الـ15 من حزيران/يونيو الماضي، وبحسب مسؤول نيودلهي فإن 20 جنديا قتلوا في الحادث من الجانب الهندي. ولم يتم الإعلان عن المعلومات الخاصة بعدد القتلى والجرحى من الجانب الصيني. 

    وقع الحادث الأخير، يوم الاثنين الماضي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن جنود جيش التحرير الشعبي الصيني أطلقوا عدة طلقات في الهواء في أثناء محاولتهم الاقتراب من أحد المواقع الأمامية للجيش الهندي في منطقة لداخ الحدودية بين الهند والصين. 

    في الوقت نفسه، قالت وزارتا الدفاع والخارجية الصينية إن الجنود الهنود هم من أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية، واضطر الجيش الصيني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع.

     

    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين
    © Sputnik /
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين

     

     

    انظر أيضا:

    الجيش الهندي يصدر بيانا بشأن اشتباكات جديدة مع قوات صينية على الحدود
    بعد توتر على الحدود... الخارجية الهندية توجه رسالة إلى الصين
    قائد الجيش الهندي: يمكن حل النزاع الحدودي مع الصين عبر المحادثات
    الصين توجه اتهاما للهند بشأن نزاع حدودي
    الكلمات الدلالية:
    الهند, الصين
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