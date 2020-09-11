إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 28 مليون إصابة

أعلنت جامعة هوبكنز المختصة بجمع بيانات السلطات المحلية والفدرالية، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم قد تجاوزت الـ28 مليون إصابة.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الجامعة، فقد بلغت الإصابات حتى الساعة 03.28 بتوقيت موسكو 28 مليون و47 ألف و828 إصابة.

وبلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 907 الآف و377 شخصا، في حين تعافى من المرض أكثر من 18 مليون شخص حول على العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا.