البرازيل تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

موسكو - سبوتنيك. وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و238 ألفا و446 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 129522 عقب تسجيل 983 حالة وفاة جديدة .

وبحسب الوزارة تجاوز عدد المتعافين من المرض الـ 3.4 مليون حالة .

يشار إلى أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم قد تجاوزت الـ28 مليون إصابة، بحسب جامعة هوبكنز الأمريكية.

ووفقا لبيانات الجامعة، فقد بلغت الإصابات حتى الساعة 03.28 بتوقيت موسكو 28 مليون و47 ألف و828 إصابة، بينما وبلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 907 الآف و377 شخصا، في حين تعافى من المرض أكثر من 18 مليون شخص حول على العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا.