انفجار بالقرب من فندق في مدينة تشوهاى الصينية يسفر عن ضحايا

أفادت وسائل إعلام صينية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح اليوم الجمعة نتيجة انفجار قرب فندق في مدينة تشوهاى جنوب شرق الصين.

وذكر تليفزيون الصين المركزى، أنه تم إبلاغ أجهزة مكافحة الحرائق المحلية بالانفجار فى حوالى الساعة 9:00 صباحا (01:00 بتوقيت جرينتش).

وبحسب ما ورد أنقذت خدمات الطوارئ العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض. ولم ترد أنباء عن وقوع أي خسائر في الأرواح نتيجة الانفجار لكن عملية البحث والإنقاذ ما زالت جارية.