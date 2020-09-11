محلي الصنع… الجيش الإيراني يستخدم سلاحا جديدا في مناورة "ذو الفقار 99"

شاركت غواصة "فاتح" الإيرانية، المصنعة محليا بامتياز، للمرة الأولى في مناورة "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الإيراني، أمس الخميس.

وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن الغواصة "فاتح" قامت بتنفيذ مهمة الدورية الاستطلاعية والعملانية في المنطقة العامة للمناورات المشتركة للجيش والإبحار في المياه البعيدة شمالي المحيط الهندي (حتى مدار 10 درجة).

وذكرت أن "فاتح" هي أول غواصة إيرانية متوسطة والتي صنعت بجهود وزارة الدفاع بالتعاون مع القوة البحرية، وقد انضمت إلى أسطول الجنوب لبحرية الجيش قبل أكثر من عام ونصف.

وكان الجيش الإيراني قد أطلق، صباح أمس الخميس، المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، تحت شعار "الأمن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي"، وتستغرق 3 أيام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي، إلى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

ويتم خلال المناورة اختبار مجموعة من المنظومات القتالية المهمة، بما في ذلك صواريخ كروز "سطح-سطح" وكروز "ساحل-بحر" وطوربيدات وصواريخ "جو-سطح" و"سطح –جو" وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات ووحدات الطيران والطائرات المسيرة.

وتقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الإيراني بتنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الإقليمية وخطوط المواصلات البحرية في منطقة تمتد إلى مليوني كم مربع، بدءا من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي، مدار 10 درجة شمال.