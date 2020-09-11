مقتل ما لا يقل عن 16 جنديا وشرطيا أفغانيا وإصابة آخرين في هجوم لطالبان شرقي أفغانستان

قال مصدر لوكالة سبوتنيك، إن طالبان هاجمت مواقع لقوات الأمن الأفغانية في شرق البلاد. قُتل ما لا يقل عن 16 جنديًا وضابط شرطة وأصيب عدد آخر. في غضون ذلك، وصل قادة من طالبان إلى قطر لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، من المقرر أن تبدأ غدًا.

وفي بداية العام، وقع الطرفان (طالبان والحكومة البأفغانية) أول اتفاق سلام منذ 18 عامًا من الحرب، والذي تضمن تبادل الأسرى وإطلاق الحوار وانسحاب القوات الأجنبية.