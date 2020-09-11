مقتل 23 شخصا إثر حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية

وقالت صحيفة "يو إس إيه توداي" إن 19 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة حرائق كاليفورنيا وثلاثة في ولاية أوريغون وواحد في واشنطن، وأشارت إلى أن العشرات من سكان الولايات الغربية يعتبرون في عداد المفقودين، وعدد من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

كما دمرت الحرائق مئات المنازل وآلاف أخرى مهددة بالدمار.

California be on fire! I took these photos not too long ago, and I can see the flames getting bigger. Jeez man pic.twitter.com/UnFK3nWCHo — EckoTheFox (@EckoTheFox) September 11, 2020

​وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن 15 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الحرائق. كما نقلت قناة "كوين" المحلية عن سلطات ولاية أوريغون، أن أكثر من 500 ألف من سكان الولاية، أي ما يعادل أكثر من 10 بالمائة من سكانها، أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

​وسجلت الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، يوم 16 أغسطس/ آب في منطقة متنزه ديثفالي الوطنية في كاليفورنيا درجة حرارة 54.4 درجة مئوية، وهو ما قد يتحول إلى رقم قياسي للولاية.

يأتي هذا وسط موجة حر يتعرض لها الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث تشير التنبؤات الجوية إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

وأدت الظروف الجوية الحارة إلى انقطاع التيار الكهربائي على مدى يومين في كاليفورنيا، في أعقاب تعطُّل محطة لتوليد الكهرباء.