اتفاق أمريكي - كوري جنوبي على مواصلة العمل لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأن ممثلي سيؤول وواشنطن توصلوا إلى اتفاق على مواصلة العمل لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

سيؤول، 11 سبتمبر - سبوتنيك . وتوصل الممثلون، اليوم الجمعة، إلى إنشاء قناة جديدة للحوار على مستوى العمل لضمان إجراء مشاورات سريعة ومستمرة حول مختلف القضايا بين البلدين.

وذكرت خارجية كوريا الجنوبية في بيان أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي المعين حديثًا، تشوي جونغ جون، وصل إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي، وأجرى محادثات في واشنطن مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ستيفن بيغان، والتقى أيضًا مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، ماثيو بوتينجر.

وقال البيان: "ناقش الجانبان الوضع في شبه الجزيرة الكورية والاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق بهدف استئناف الحوار بين الكوريتين والحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، فيما أعرب بيغان عن دعمه لجهود حكومة كوريا الجنوبية لاستعادة العلاقات بين الكوريتين.

وأشار البيان إلى اتفاق تشوي جونغ جون وبيغان على "تقليص الخلافات في الرأي" وتسهيل التقدم في المحادثات على مستوى نواب الوزراء، المعثرة بين سيؤول وواشنطن بشأن تقاسم نفقات الحفاظ على الوحدات العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. كما تقرر إنشاء قناة جديدة للحوار على مستوى العمل من أجل ضمان مشاورات سريعة ومستمرة حول مختلف القضايا بين البلدين.

ولفت البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على ضرورة إنشاء ما يسمى بـ"حوار التحالف"، وهو هيئة استشارية بين المؤسستين الدبلوماسيتين في البلدين على مستوى مديري الإدارات، واتفقا على التعاون من خلالها بشكل مستمر ومراجعة القضايا العالقة".

وتم تعيين تشوي جونغ جون في منصب النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث شغل سابقًا منصب سكرتير مكتب الأمن القومي التابع للإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية.