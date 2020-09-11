انخفاض معدلات المواليد في أوكرانيا إلى 40% في المئة بعد احتجاجات "ميدان"

أصدرت وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا أرقام مروعة حول نسبة الولادات منذ عام 2014، والتي شهدت تراجعا بنسبة 40 في المئة.

تراجع نسبة الولادات في أوكرانيا تزامن مع التغيرات الحكومية في 2014 والأحداث التي تلت ذلك، بحسب ما نشر موقع "سترانا".

في الوقت الذي قال فيه المشاركون في اعتصام "ميدان" بأن هذا التراجع بدأ منذ عهد الرئيس يانكوفيتش.

وصرح رئيس مديرية حماية حقوق الأطفال بالوزارة، رسلان كولباسا، بأن معدل الولادات انخفض بنسبة 40 في المئة منذ 2014، لينخفض عدد المواليد من 465 ألف مولود في 2014، إلى 330 ألف في 2019.

مضيفا بأن معدلات الزواج أيضا أخذت بالانخفاض، على عكس معدلات الطلاق الآخذة بالإرتفاع.

وتابع "كل هذا يشير إلى أن هناك مشاكل معينة مع الأسر بالإضافة لصعوبات الحياة والتي تزداد بشكل ملحوظ. فمنذ عام 2014، يولد كل طفل خامس خارج إطار الزواج. وحصل 10 آلاف طفل على وضع طفل محروم من الرعاية الأبوية أو اليتم في غضون عام. وأكثر من 386 ألف طفل يعيشون في ظروف معيشية صعبة".

وتابع كولباسا "هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن إنخفاض معدلات المواليد في أوكرانيا، ففي أعوام 2011، 2012، 2013، كان معدل المواليد في أوكرانيا نحو 500 ألف سنويا، لينخفض بدءا من 2014 ولم يتجاوز عدد المواليد 300 ألف في 2018، لينخفض المعدل إلى 40 في المئة وهذه أزمة، ويمكن وصفها بالهاوية".