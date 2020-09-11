إعلام: مقتل باحث مختص في دراسة "الشعوب الأصلية" بسهم في البرازيل

قُتل أحد الخبراء البرازيليين البارزين في دراسة الشعوب الأصلية في الأمازون، بسهم وهو يقترب من مكان إقامة إحدى القبائل المحلية.

ووفقا لموقع "جي 1" الالكتروني الإخباري، قُتل رييلي فرانسيسكاتو البالغ من العمر 56 عاماً، يوم الأربعاء الماضي، غرب البرازيل في بلدة سيرينغيراس بولاية روندونيا.

وبحسب باولو ريكاردو بريسا، أحد أصدقاء رييلي، وهو ضابط في الشرطة المحلية، ذهب الخبير إلى منطقة نائية لإجراء مراقبة عن بعد بهدف دراسة أنماط سلوك الشعوب الأصلية.

وقال بريسا: "سمعنا صوت سهم يخترق صدره. ثم صرخ وسحب السهم وركض نحونا. تمكن من الركض لمسافة 50-60 مترا، وبعدها سقط ولفظ أنفاسه الأخيرة. لسوء الحظ رحل صديقي".

وبحسب ضابط الشرطة، كرس رييلي 30 عامًا من حياته لدراسة وحماية السكان الأصليين، وكان عضوًا في المعهد الوطني الحكومي لهنود البرازيل.