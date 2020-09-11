الصين تفرض قيودا على عمل الدبلوماسيين الأمريكيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن بلاده تفرض قيودا على عمل الدبلوماسيين الأمريكيين، ردا على إجراءات مماثلة ضد موظفي البعثات الدبلوماسية الصينية في الولايات المتحدة.

وقال تشاو ليجيان، اليوم الجمعة: "من أجل الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن أفعالها الخاطئة في أسرع وقت ممكن، أرسل الجانب الصيني مؤخرًا مذكرة دبلوماسية لفرض قيود على أنشطة البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الصين، بما في ذلك القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ، وموظفيها".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن :"واشنطن تفرض قيودًا على عمل الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، وتلزم الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات".

ووصفت واشنطن الخطوة بأنها رد على ما قالت إنها قيود تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين. وتأتي في إطار حملة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على أنشطة تجسس صينية مزعومة، بحسب "رويترز".