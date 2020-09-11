بومبيو: شعب إيران الطيب يريد نفس الأمور التي يريدها كل فرد منا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن التقرير الجديد من منظمة العفو الدولية بشأن إيران يُفصّل فساد النظام الإيراني ووحشيته.

وقال بومبيو: "يريد شعب إيران الطيب نفس الأمور التي يريدها كل فرد منا، إنهم يريدون السلام والحرية والرفاهية، يُفصّل التقرير الجديد من منظمة العفو الدولية، بشأن إيران، فساد النظام الإيراني ووحشيته"، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر.

RT @SecPompeo: بما في ذلك أحكام الإعدام الناتجة عن محاكمات صورية، وتعذيب السجناء، ومضايقة أفراد أسرهم.@AmnestyIran — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 11, 2020

​وتابع: "بما في ذلك أحكام الإعدام الناتجة عن محاكمات صورية، وتعذيب السجناء، ومضايقة أفراد أسرهم".

وختم: ""كباب الدجاج البشري"هذا ما قاله المحققون الإيرانيون وهم يمزحون أنهم كانوا يفعلون ذلك عندما قاموا بتعليق وإعدام المتظاهرين السلميين بشكل مؤلم، هكذا أذل النظام الإيراني شعبه وعاقبه لممارسة حقوقهم الإنسانية في التعبير عن أنفسهم والتجمع السلمي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.

قال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد فشل مجلس الأمن في القيام بمهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستُعاد هذه العقوبات في منتصف الليل بتوقيت غرينتش في 20 سبتمبر".