الخارجية الأمريكية: ستظل هجمات11 سبتمبر الإرهابية محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد

نشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها أن الهجمات الإرهابية يوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، ستبقى محفورة في ذاكرة الولايات المتحدة إلى الأبد.

وجاء في التغريدة: "ستظل الهجمات الإرهابية يوم الحادي عشر من سبتمبر محفورة في ذاكرة الولايات المتحدة إلى الأبد. اليوم نكرم الذين فقدناهم منذ ما يقرب من 20 عاما".

وأضاف: "لا تزال وزارة الخارجية الأمريكية ثابتة في التزامها بمحاسبة الإرهابيين وحماية الولايات المتحدة".

The 9/11 terrorist attacks will forever be seared into our national memory. Today we honor those we lost. As we reflect almost 20 years later the @StateDept remains steadfast in its commitment to hold terrorists accountable and protect our homeland. pic.twitter.com/p8c5XmPumJ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 11, 2020

​وفي سبتمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن وثيقة محكمة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبر أسر القتلى في هجمات 11 سبتمبر 2001، باسم مسؤول سعودي مشتبه به. وتم تضمين اسم المسؤول في تقرير عام 2012. ثم أشار المنشور إلى أنه تم إخبار محامي العائلات اسم المسؤول، ولكن لن يتم الكشف عنه.

يشير تقرير عام 2012 إلى أنه قد تم بناؤه في الأساس حول فهد التميري، موظف في مكتب الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية وإمام مسجد لوس أنجلوس. والشخص الثاني في هذا التقرير هو عمر البيومي، المشتبه في تنظيمه هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. وأشار إلى رجل آخر أمر التميري والبيومي بمساعدة المختطفين الإرهابيين.