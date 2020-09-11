النجاة من أحداث 11 سبتمبر والخوف من الموت بفيروس "كوفيد 19"... قصة حياة جون فيال

جون فيال، الذي أصيب كمستجيب أول لفرق الإنقاذ في جراوند زيرو، لم يعتقد أبدًا أنه سيخوض تجربة أخرى أخافته بهذا الشكل حتى أصيب بـ كوفيد 19.على مدى السنوات الـ19 الماضية، ألقت 11 سبتمبر بظلالها على جون فيال. وعانى نيسكونسيت والمقيم في نيويورك وعامل البناء السابق من أضرار صحية طويلة الأمد من العمل في جراوند زيرو وتحمل الألم العاطفي لرؤية زملائه المستجيبين لفرق الإنقاذات يموتون من الأمراض.

أخبر فيال "أ بي سي نيوز" أنه على الرغم من كل تلك المصاعب، فإن أحد أكبر التحديات التي واجهها كان كوفيد19، الذي أصيب فيه في مارس/آذار.

تحذيرات مبكرة

أخبر مايكل باراش، المحامي الذي عمل مع فيال ومجتمع المستجيبين لأحداث 11 سبتمبر من أجل رعاية صحية أفضل، شبكة "أ بي سي" أن المستجيبين بدأوا بالفعل في الانتباه إلى فيروس كورونا في أواخر فبراير/شباط عندما بدأت الحالات في الولايات المتحدة في الارتفاع. قال باراش إنه كان قلقًا بشكل خاص على عملائه لأن من بين الأمراض الأكثر شيوعًا بين النساء والرجال الذين عملوا في جراوند زيرو أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو وسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وقال لشبكة ABC News: "الأمر الأكثر ترويعًا هو أنه إذا كنت مصابًا بالسرطان والعلاج الكيميائي ، فلن يكون لديك جهاز مناعي. لذلك إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا ، فهذا حكم بالإعدام".

قال باراش إنه سمع من بعض الأعضاء الذين لم يأخذوا التحذيرات الصحية على محمل الجد ، وخاصة أغطية الوجه ، بسبب الرسائل المختلطة في وسائل الإعلام والخطاب من المسؤولين المنتخبين.ونوه خلال مقابلة في 26 أغسطس / آب: "كان سيئاً بما يكفي أن الحكومة الفيدرالية كذبت على المجتمع عندما قالوا إن الهواء آمن". هذا ليس سيئًا. لست بحاجة إلى ارتداء القناع "، ولدينا أكثر من 175000 قتيل."

قال فيال إنه كان يمشي على قشر البيض خلال تلك الأشهر الأولى. على مدى السنوات الـ 19 الماضية ، أجرى 30 عملية جراحية متعلقة بمشاكل جراوند زيرو، بما في ذلك إصابة في القدم ، ورئتين متندبتين ، وارتجاع حمضي. كما تبرع بكليته لشخص غريب في عام 2007.وذكر فيال "لقد تعاملت مع الأمر على محمل الجد. كنت أعرف أن فيروسًا كهذا سيؤثر على حياتنا".

For those having issues with link - https://t.co/LKEry0upoY — The real John Feal (@JohnFeal1) September 11, 2020

في 12 مارس، قبل يومين من تسجيل نيويورك لأول حالة وفاة بسبب كوفيد 19 ، أصدر فايل وباراش مقطع فيديو على صفحة باؤاش على الفيس بوك يحذر الجميع من الفيروس.

وقال فيال في مقطع الفيديو: "أولئك في مجتمع 11 سبتمبر يحتاجون إلى توخي اليقظة والاستباقية والاستجابة لنصائح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها". "لم تعد هذه مزحة.

فيال علم بمدى تعرضه للخطر بعد حوالي أسبوعين من نشر مقطع الفيديو التحذيري على Facebook.على الرغم من ارتداء غطاء الوجه ، والتباعد الاجتماعي وغسل يديه ، بدأ يشعر بالحمى. أصيب بسعال خشن وأعراض أخرى لـ كوفيد19. بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي في المستشفى في البداية ، قال فيال إنه بقي في المنزل لكن الأعراض ساءت ، وأكد اختبار فيروس كورونا أنه مصاب بالفيروس.

يتذكر فيال إصابته بألم في الجلد، وقال إن هناك لحظات خلال معركته ضد الفيروس لا يتذكرها.قال: "شعرت وكأنني أعيش تحت الماء وكان علي أن أصعد كل لحظات لالتقاط أنفاسي".

بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع، قال فيال إن الأعراض خفت، وفي النهاية جاءت نتيجة الفحص سلبية. قال إن عائلته راقبت بقلق بالغ أثناء محنته ، خاصة أثناء فترة الشفاء.

قال فيال إن مهامه المعتادة لم تعد بين عشية وضحاها وأن كل جزء من التعافي كان قتالًا.قال: "آخر شيء عادت إليه كان أنفاسي". "أشعر أنني محظوظ ، حقا محظوظ".

© AP Photo / Neil Hall طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا

رعاية المرضى وهم ضعفاء قال باراش إن المستجيبين والناجين لديهم قلق آخر في أذهانهم: ماذا يحدث عندما يصاب أحباؤهم بالفيروس؟

وضعهم الضعيف يجعل من الخطر عليهم رعاية أحد أفراد الأسرة الذين أصيبوا بالمرض. قال "الكثير من المستجيبين الأوائل خائفون".

قام فيال نفسه بالتبرع بالبلازما ثماني مرات وقدمت منظمته إمدادات الإغاثة للعمال الأساسيين في نيويورك. كانت المهمة الأكثر أهمية بالنسبة له دعوة الجمهور إلى التوحد واتخاذ الاحتياطات على محمل الجد. من خلال منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع الصحافة المحلية، حث فيال أي شخص يمكنه الاستماع إلى صوته على ارتداء قناع، والمسافة الاجتماعية والاستماع فقط إلى الخبراء الطبيين. ودعا في النهاية إالى التوحد في مواجهة هذا الوباء كي يختفي بأسرع وقت ممكن .