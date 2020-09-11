واشنطن تدعم مطالب المعارضة البيلاروسية بما فيها إجراء انتخابات "حرة ونزيهة"

واشنطن - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية ستيفن بيغان في إفادة صحفية: "الأسبوع الماضي، عقدت اجتماعا مع السيدة تيخانوفسكايا في فيلنيوس. أريد أن أنهي خطابي بتكرار مطالبها الثلاثة الأخيرة. بالطبع، هي انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والتحقيق في جرائم السلطات البيلاروسية ضد شعب بيلاروس".

وتابع أن موقف واشنطن بشأن بيلاروس وقضية أليكسي نافالني لا علاقة لهما بالمفاوضات مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس، وفاز فيها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.