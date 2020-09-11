واشنطن لا تستبعد فرض عقوبات على بعض القطاعات في بيلاروسيا

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ستيفن بيجان إن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات قطاعية على بيلاروسيا.

وقال بيجان اليوم الجمعة:" إن المرحلة الأولى ستركز على إجراءات ضد من تعتبرهم واشنطن مسؤولين عن أعمال العنف وستشمل تجميد الأصول وحظر السفر".

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالعقوبات القطاعية ضد الشركات، أعتقد أنه مع تطور الوضع، من الممكن النظر في تدابير إضافية. لكننا نعني أيضًا أن الشعب البيلاروسي يجب أن يعمل ويكسب عيشه".

وشدد على أن واشنطن لا تريد فرض "أي عقوبة إضافية" على الشعب البيلاروسي، إلا إذا كانت "ضرورية للغاية".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين قد يفرضون عقوبات صارمة بسبب الوضع في بيلاروسيا.