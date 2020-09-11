أرمينيا تطبق إجراءات العزل المنزلي حتى يناير 2021

أعلنت الحكومة الأرمينية فرض الحجر الصحي في البلاد حتى 11 كانون الثاني / يناير 2021.

وجاء في قرار الحكومة الأرمينية: "نظرًا للوضع الوبائي المتوتر في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن حقيقة أن عدوى فيروس كورونا لا تزال منتشرة على نطاق واسع في أرمينيا، قررت الحكومة الأرمينية تطبيق نظام الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد من 11 سبتمبر إلى 11 يناير 2021".

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الأوكرانية، تشديد ضوابط الحجر الصحي اعتبارًا من 14 أيلول / سبتمبر الجاري.

كما نشرت وسائل إعلام تقارير تفيد بإعادة فرض إسرائيل الإغلاق الكامل على مستوى البلاد لأكثر من شهر في خضم الارتفاع الحاد في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.