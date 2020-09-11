ترامب في ذكرى هجمات سبتمبر: أمتنا ستدافع عن حريتها وتراعي قيمها الأخلاقية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستدافع عن حريتها وتراعي قيمها الأخلاقية.

وجاءت تصريحات ترامب في ذكرى هجمات سبتمبر، والتي أسقطت برجي التجارة العالمي وضربت مقر البنتاغون الأمريكي.

وحضر ترامب إلى مقر النصب التذكاري للرحلة 93 بالقرب من شانكفيل بولايا بنسلفانيا مع السيدة الأولى، ميلانيا ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

LIVE: President @realDonaldTrump and @FLOTUS visit the Flight 93 National Memorial https://t.co/NbXON6t2yB — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2020

​وقال ترامب: "كان أولئك المجرمين على وشك القضاء على عاصمة هذه البلاد، وكانوا على بعد 20 دقيقة من تحقيق غرضهم، ولكن ما منعهم كان تفاني 40 رجلا وامرأة وهم المسافرون على متن الرحلة 93".

وتابع بقوله "كلنا نحمل دينا كبيرا على عاتقنا بفضل أولئك المسافرين وطاقم العمل لتلك الرحلة، وواجهوا أصعب لحظات حياتهم".

وأكمل ترامب بقوله "عندما حاول الإرهابيون القضاء على ديمقراطيتنا عمل المواطنون الأربعون في إنقاذ بلادنا وسنتذكر دائما ما فعلوه لنا".

وقال الرئيس الأمريكي إن هذا التضامن بين المواطنين في الولايات المتحدة مبنيا على حب عائلاتنا ورفضنا للرضوخ إلى قوى الشر.

وأضاف بقوله "علينا أن نتذكر كذلك كل من ضحوا بحياتهم سواء من رجال الشرطة أو الإطفاء أو المواطنين العاديين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية شعبنا".

واستدرك ترامب قائلا "أريد أن أشكر كل من ضحوا بحياتهم من رجال الشرطة أو الإطفاء لأنهم ساعدوا في إنقاذ ديمقراطية الولايات المتحدة كلها".

وتوعد ترامب باستمرار الولايات المتحدة في القضاء على الإرهابيين في أي منطقة وبقعة في العالم، بقوله "قضينا قبل عام على زعيم داعش (أبو بكر البغدادي) والقائد الإيراني (قاسم سليماني) الذي كان له دور في هجمات سبتمبر".