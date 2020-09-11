الخطوط الجوية السنغافورية تطلق ما يسمى بـ"الرحلات إلى لا مكان"

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية "سينغافوز إيرلاينزس"، اليوم الجمعة، إطلاق ما يسمى بـ "الرحلات إلى لا مكان" بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، حيث ستعود الخطوط الجوية بعد الرحلة إلى مطار المغادرة.

موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لصحيفة "ستريتس تايمز"، نقلاً عن مصادر، سيتمكن ركاب الرحلات دون جهة محددة من قضاء حوالي ثلاث ساعات في الرحلة. وسيتم تشغيل الرحلات من مطار شانغي والعودة.

ويشار إلى أن الغرض من هذه المبادرة هو مواجهة الصعوبات الاقتصادية للشركة الناجمة عن وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وأفيد سابقاً، بأن شركة الخطوط الجوية السنغافورية "سينغافوز أيرلاينزس"، ستسرح نحو 2.4 ألف موظف بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت مثل هذه الرحلات "إلى لا مكان" شائعة في تايوان بسبب إغلاق الحدود وتوقف الرحلات الجوية وسط وباء فيروس "كورونا" المستجد.