المياه الدولية... إنقاذ 78 شخصا في عرض البحر المتوسط... فيديو

أنقذت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" 78 شخصا في وسط البحر الأبيض المتوسط يوم أمس الخميس، في عملية تمت بمساعدة منظمة الطوارئ الإنسانية الإيطالية غير الحكومية "EMERGENCY".

وذكرت المنظمة أن من بين من تم إنقاذهم طفلان يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام، قبل أن تضيف أن العديد من الذين أُنقذوا يعانون من حروق بفعل تعرضهم للوقود ومياه البحر، بحسب ما نقل موقع "ruptly".

وتعتبر "EMERGENCY" منظمة مستقلة ومحايدة، تأسست عام 1994 لتقديم العلاج الطبي المجاني العالي الجودة لضحايا الحرب والألغام الأرضية والفقر.

ومنذ ذلك الحين، عالجت "EMERGENCY" أكثر من 11 مليون شخص، بمعدل شخص واحد كل دقيقة. وتعزز إيميرجينسي ثقافة السلام والتضامن واحترام حقوق الإنسان، بحسب الموقع.