واشنطن تخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 4.5 ألف جندي في غضون شهرين

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 4.5 ألف جندي في غضون شهرين.

واشنطن - سبوتنيك. وقال خليل زاد، خلال مؤتمر صحفي: "نحن الآن في المرحلة الثانية (من خفض عدد القوات) المرحلة الأولى تفترض 8600 (عسكري)، والثانية ستخفض إلى نحو 4500 بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة في وقت سابق، مع طالبان تنص على تقليص، ليس فقط جنود الولايات المتحدة، ولكن أيضًا قوات حلفائهم في الناتو.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اليوم السابق، أنه في المستقبل القريب، سيتم تخفيض التواجد الأمريكي في البلاد إلى 4 آلاف جندي.

يذكر أنه سبق ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية المتطرفة، في أواخر شباط/فبراير الماضي، باحتفال في قطر، على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، وهو ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأفغان بعد إبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بالكامل من أفغانستان بحلول مايو/أيار 2021.