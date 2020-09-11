الجيش الإيراني يعترض طائرات مسيرة أمريكية اقتربت من منطقة مناوراته

قال الجيش الإيراني إنه أطلق تحذيرات ضد طائرات مسيرة أمريكية اقتربت من منطقة مناورات يجريها شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي، مؤكدًا أنها ابتعدت بعد تلقي التحذيرات.

وذكر شهرام إيراني، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 99"، التي انطلقت صباح الخميس، إن قوات الدفاع الجوي في الجيش أطلقت تحذيرات لطائرات أجنبية وطلبت منها الابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات، وفقا لوكالة "فارس".

وأضاف أنه تم رصد تغيير في سلوك طائرات مسيرة من دون طيار أمريكية منذ يوم أمس، مشيرًا إلى أن وحدات القوات الجوية والبحرية، بما فيها طائرات P3F وF-27 وطائرات استطلاع، وجهت تحذيرات للقوات الأجنبية لمغادرة منطقة المناورات.

وأشار إلى أن "طائرات استطلاع أمريكية كانت تعمل على جمع المعلومات من منطقة المناورات"، مؤكدا أنها "أجبرت على مغادرة المنطقة، بعد إدراكها استعداد منظومات الرصد والمراقبة والدفاع الإيرانية"، حيث تم إرسال طائرة كرار المسيرة من قبل قوة الدفاع الجوي لملاحقات طائرات الدرون الأمريكية.

وبدأت القوات البرية والجوية والبحرية في الجيش الإيراني مناورات واسعة جنوب البلاد، لمدة ثلاثة أيام، وقال الجيش إنها ستشهد اختبارات لإطلاق صواريخ كروز من سفينة "فاتح" ومروحيات.

وانطلقت مناورات "ذوالفقار 99" على مساحة مليوني كيلومتر مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي 10 درجة شمال.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخه، ضد قوات وصفها بـ"المعادية" على الحدود الشمالية الغربية للبلاد. ونفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عملية واسعة النطاق لتدمير مقار تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية".