ادعاء سخيف... إيران ترد على مايكروسوفت بشأن "استهداف الانتخابات الأمريكية"

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا ردا على شركة مايكروسوفت بشأن استهداف الانتخابات الأمريكية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في البيان، رفض طهران مزاعم شركة مايكروسوفت بأن قراصنة لهم صلة بإيران يحاولون التأثير على الانتخابات الأمريكية مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب وكالة أنباء "إرنا".

وقال زادة: "إن الولايات المتحدة التي تدخلت منذ عقود في انتخابات دول أخرى بما في ذلك إيران، ليست في وضع يسمح لها بطرح مثل هذا الادعاء السخيف".

وأضاف أن "الولايات المتحدة التي تدخلت منذ عقود في انتخابات دول أخرى بما في ذلك إيران، وأطاحت بحكومة الدكتور محمد مصدق المنتخبة في إيران عام 1953، وقادت حملة استخبارات مضادة نشطة ضد دول أخرى، ليست في وضع يسمح لها بطرح مثل هذا الادعاء السخيف".

وتابع المتحدث: "كما قلنا مرارا، لا يهمنا من يتولى رئاسة البيت الأبيض، المهم هو التزام واشنطن بالقوانین والأعراف الدولية، وتخليها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، والوفاء بالتزاماتها".