"صدمة الشر وألم الخسارة"... جورج بوش يحيي الذكرى الـ19 لحادث 11 سبتمبر

أحيا الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، وزوجته، اليوم الجمعة، الذكرى الـ19 على وقوع حادث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، في مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية.

وشارك بوش عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له مع زوجته لورا، وهما يقفان أما العلم الأمريكي، وكتب معها: "أنا ولورا نكرم آلاف الأرواح التي سرقها الإرهابيون قبل 19 عاما، نتذكر صدمة الشر وألم الخسارة، ونتذكر شجاعة الأمريكيين في اللحظات والأيام التي أعقبت 11 سبتمبر، وبينما نكرم الذين سقطوا لنتذكر أيضا قوة أمتنا العظيمة".

Laura & I honor the thousands of lives stolen by terrorists 19 years ago. We remember the shock of evil & the pain of loss. And we remember the courage of Americans in the moments & days following 9/11. As we honor the fallen, may we also recall the strength of our great nation. pic.twitter.com/uvQJoAsBHR — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) September 11, 2020

​وقتل نتيجة هجمات 11 سبتمبر/أيلول في عام 2001 ما يقرب من 3000 شخص، عندما اختطف 19 مسلحا مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي حسب الرواية الأمريكية 4 طائرات ركاب ونفذوا هجمات انتحارية ضد أهداف في الولايات المتحدة، حيث ضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وأصابت ثالثة البنتاغون وتحطمت رابعة في حقل بشانكسفيل في بنسلفانيا.