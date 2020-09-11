نتنياهو: 26 عاما لتوقيع اتفاق سلام ثالث مع دولة عربية و29 يوما لاتفاق رابع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق سلام مع مملكة البحرين بعد 29 يوما من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

رام الله - سبوتنيك. وقال نتنياهو في بيان: "يسعدني أن أعلن للجمهور الإسرائيلي أننا سنتوصل الليلة إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، مع البحرين، وبذلك تنضم إلى اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات. استغرقنا 26 عاما للتوقيع على اتفاق سلام ثالث مع دولة عربية و29 يوما لاتفاق رابع، هذا عهد جديد من السلام، إنه السلام مقابل السلام، الاقتصاد مقابل الاقتصاد".

وجاء في البيان: "يعرب جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه من أجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، والنهج البراغماتي والفريد الذي اتخذه لجمع دولهم معًا".

"ويشيد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي العهد الشيخ محمد بن زايد، لقيادتهما في 13 آب/أغسطس 2020، إعلان العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل".

كما قبلت مملكة البحرين دعوة الرئيس ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في حفل التوقيع التاريخي في 15 سبتمبر/أيلول 2020، في البيت الأبيض حيث سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، للتوقيع على إعلان سلام تاريخي.