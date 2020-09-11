مسؤول إيراني يصف الاتفاق البحريني الإسرائيلي بـ"الخيانة الكبرى"

قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين "خيانة كبرى" للقضية الإسلامية والفلسطينيين.

وقال حسين أمير عبد اللهيان وهو نائب سابق لوزير الخارجية في تغريدة على تويتر: "لا ينبغي للزعماء الطائشين في الإمارات والبحرين أن يمهدوا الطريق للمخططات الإسرائيلية".

وتابع المسؤول الإيراني: "ينبغي لهم تعلم الدروس من التاريخ، هل الغد ببعيد!. شريان الحياة الأمريكي قد بُلي على مدار سنوات".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.

كما أشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس/آب 2020، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

Bahraini regime's compromise w/ #Israel is a great betrayal to the Islamic cause & Palestinians. The imprudent leaders in UAE, #Bahrain must not pave the way for the Zionist schemes. They should learn lessons from history. Tomorrow is late! The US lifeline has worn out for years. pic.twitter.com/4QAkWpx3us — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) September 11, 2020

​وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).