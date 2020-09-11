"الإحصاءات مقلقة"... فاوتشي يختلف مع ترامب حول كورونا في أمريكا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي اليوم الجمعة إن إحصاءات مرض "كوفيد -19" في البلاد تثير القلق.

وعبر فاوتشي الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عن اختلافه مع تقييم الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا، بحسب رويترز.

ولفت فاوتشي إن الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل مرتفع لإصابات فيروس كورونا بلغ حوالي 40 ألف إصابة جديدة يوميا وألف حالة وفاة يوميا في المتوسط.

وقال فاوتشي لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية "أجد نفسي مضطرا للاختلاف مع ذلك، لأنك إذا كنت تنظر إلى الشيء الذي ذكرته للتو، فإن الإحصاءات... مقلقة".

وأضاف "إذا كنت تتحدث عن العودة إلى درجة من الحياة الطبيعية التي تشبه ما كنا عليه قبل الكوفيد، فسيكون ذلك خلال عام 2021، وربما حتى قرب نهاية عام 2021".

وسُئل فاوتشي عن التجمعات الانتخابية المفتوحة التي استأنفها ترامب استعدادا لانتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي ينافسه فيها الديمقراطي جو بايدن، فقال إنها محفوفة بالمخاطر "تماما".

وكان ترامب الذي اعترف، أمس الخميس، بالتهوين من حدة الفيروس منذ ظهوره في وقت سابق من هذا العام الانتخابي قال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "تضيق الخناق" على الأزمة.