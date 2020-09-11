البرازيل تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 874 حالة وفاة 43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.