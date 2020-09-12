الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق عميق بشأن نشطاء هونغ كونغ المعتقلين في الصين

عبرت الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، عن قلقه العميق بشأن اعتقال نشطاء هونغ كونغ في الصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن 12 من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ والمحتجزين بإقليم قوانغدونغ الصيني قائلا إنه تم حرمانهم من الالتقاء بمحامين ولم تقدم السلطات المحلية معلومات بشأن وضعهم أو الاتهامات الموجهة لهم، بحسب رويترز.

وقال بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة تشكك في الالتزامات التي أعلنتها قيادة هونغ كونغ بحماية حقوق المواطنين، مضيفا: تدعو واشنطن "السلطات إلى ضمان توفير الإجراءات القانونية الواجبة".

وذكر البيان أن النشطاء اعتقلوا قبل نحو أسبوعين قبالة ساحل هونغ كونغ.

يشار إلى أن هونغ كونغ تمتعت منذ فترة طويلة باستقلالية كبيرة عن الصين، لأنها تخضع للحكم بموجب سياسة "دولة واحدة ونظامان'' المعمول به منذ أن عادت المدينة إلى الحكم الصيني في عام 1997.

لكن بكين فرضت، مؤخرًا، قانونًا شاملاً للأمن القومي على هونغ كونغ في وقت سابق من هذا العام، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن قيام الحكومة الصينية بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.