"عمل في المخابرات الأمريكية بالعراق"... الرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال "جاسوس أمريكي"

وقال مادورو في بث مباشر على التلفزيون الرسمي "بالأمس اعتقلنا جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون".

وأضاف أنه "من مشاة البحرية وعمل كأحد أفراد مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العراق.

وتابع: "اعتقل ومعه أسلحة متخصصة ومبالغ نقدية ضخمة ودولارات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها مباشرة لمكتب النائب العام".

Pdte. @NicolasMaduro informa que se capturó a un estadounidense espiando las refinerías de Amuay y Cardón. "Están todas las pruebas. Este espía es un marine que estuvo prestando servicios en bases de las CIA en Irak".#EconomíaProductivaParticipativa pic.twitter.com/iGt7Qb5fbJ — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) September 11, 2020

​شوتشهد فنزويلا موجة ثانية من نقص الوقود بعد تقنين شديد فيما بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وأرسلت إيران شحنة وقود إلى فنزويلا، ما أدى إلى تخفيف ذلك بشكل مؤقت.