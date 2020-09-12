إدارة ترامب تطرد 8800 طفل مهاجر لمكافحة فيروس كورونا

طردت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 8800 طفل مهاجر لم يكن معهم أحد من ذويهم بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية المكسيكية.

يأتي الإجراء بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وذلك طبقا لوثائق قدمتها وزارة العدل لمحكمة يوم الجمعة، بحسب رويترز.

وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة في 21 مارس/آذار، بموجبها ألغت إجراءات استمرت عقودا بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر ومنحهم فرصة لتقديم طلب اللجوء لأمريكا لإحدى محاكم الهجرة في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة الأمريكية إن هذه القواعد الطارئة تهدف إلى تفادي تفشي فيروس كورونا داخل منشآت إيواء المهاجرين وبين سكان الولايات المتحدة.

وأوردت الحكومة هذه الأرقام في ملف قدمته وزارة العدل إلى الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو للاعتراض على أمر صدر في الرابع من سبتمبر/ أيلول بالكف عن احتجاز الأطفال في فنادق قبل طردهم.

وامتنعت إدارة الرئيس الأمريكي عن كشف الأرقام منذ يونيو/ حزيران عندما قالت إن نحو ألفي طفل طًردوا.

وقال مدافعون عن الهجرة بأن من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد لكن نطاق عمليات الطرد لم يكن واضحا حتى يوم الجمعة.