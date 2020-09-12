قفزة قياسية بإصابات فيروس كورونا في إحدى الدول الآسيوية

أفادت وكالة دولية، اليوم السبت، عن قفزة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد حصلت في إحدى الدول الآسيوية خلال الأسبوع الحالي.

ونقلت وكالة "رويترز" بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند التي أشارت إلى تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع في الهند من أي مكان آخر في العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية في بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.